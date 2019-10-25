Уточнены планы по военному присутствию США в Сирии

США рассматривают возможность сохранения в Сирии военного контингента численностью 500 человек на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.

Кроме того, планируется отправить в Сирию несколько десятков танков и другой техники для защиты военнослужащих. Решение обусловлено желанием Вашингтона защитить располагающиеся там нефтяные месторождения от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Пентагон подтвердил отправку дополнительных сил в страну. «США намерены укрепить свои позиции в координации с партнерами из СДС (Сирийские демократические силы) на северо-востоке Сирии дополнительными военными силами и средствами», — сообщается на сайте ведомства.

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24 октября сообщалось, что на фоне вывода американских войск из северных регионов Сирии часть военных, а также порядка 30 танков «Абрамс» (Abrams) после одобрения Белого дома будут переброшены на восток страны, где находятся одни из наиболее прибыльных месторождений нефти.

При этом главной задачей военнослужащих США станет не допустить перехода этих месторождений под контроль не только ИГ, но и официального сирийского правительства во главе с президентом Башаром Асадом или Ирана и связанных с ним вооруженных формирований.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством».

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