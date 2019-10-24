США отправят танки на «защиту» сирийской нефти от ИГ, Асада и Ирана

Власти США планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии, чтобы защитить располагающиеся там нефтяные месторождения от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне.

По словам собеседника издания, на фоне вывода американских войск из северных регионов Сирии часть военных, а также порядка 30 танков «Абрамс» (Abrams) после одобрения Белого дома будут переброшены на восток страны, где находятся одни из наиболее прибыльных месторождений нефти. При этом, отметил источник, главной задачей военнослужащих США станет не допустить перехода этих месторождений под контроль не только ИГ, но и официального сирийского правительства во главе с президентом Башаром Асадом или Ирана и связанных с ним вооруженных формирований.

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Как заявил Newsweek источник в администрации американского президента Дональда Трампа, данные районы являются стратегически важными с точки зрения сдерживания возрождения ИГ. В настоящее время они контролируются поддерживаемыми США бойцами курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС, SDF), которые, как ожидается, продолжат обеспечивать безопасность данных нефтяных месторождений в дальнейшем.

Ранее в октябре Трамп приказал американским войскам покинуть северную часть Сирии после начала турецкой военной операции на территории страны. В частности, сообщалось, что из Сирии вывезли порядка 150 солдат международной коалиции, в том числе американцев.

Позднее американский лидер заявил, что склоняется к тому, чтобы оставить несколько сотен американских военных в восточной Сирии. Отмечалось, что речь идет о 200 бойцах специального назначения армии США, в том числе о тех солдатах, которые уже имеют опыт борьбы с ИГ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством».

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