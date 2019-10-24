Трамп объяснил стремление США защитить сирийскую нефть

США не допустят, чтобы нефтяными месторождениями в Сирии вновь завладели боевики «Исламского государства» (запрещена в России). Об этом написал американский президент Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

«Нефтяные месторождения, о которых говорилось в моей вчерашней речи о Турции и курдах, контролировали ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ захватить эти территории!», — написал он.

Ранее стало известно, что США планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии, чтобы защитить располагающиеся там нефтяные месторождения от боевиков. По данным источника Newsweek, главной задачей американских военнослужащих станет не допустить перехода этих месторождений под контроль не только ИГ, но и официального сирийского правительства во главе с президентом Башаром Асадом или Ирана и связанных с ним вооруженных формирований.

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