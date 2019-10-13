Трамп приказал американским войскам покинуть север Сирии

Президент США Дональд Трамп приказал американским войскам покинуть северную часть Сирии. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер, передает Associated Press.

Решение вызвано военной операцией Турции против сирийских курдов. Войска США должны переместиться на юг Сирии, о выводе их из страны речь не идет. Эспер не уточнил, сколько военнослужащих должно покинуть северную часть Сирии, но отметил, что они составляют большинство американского контингента в тысячу человек.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в разрешении конфликта между Турцией и сирийскими курдами.

9 октября Турция заявила о начале операции под названием «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Турецкие войска действуют совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Анкара сообщила, что уже получила контроль над сирийским городом Рас-эль-Айн, который является одной из ключевых целей операции, и приграничным населенным пунктом Сулук.

Штаты отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии. Но в Вашингтоне также сообщили, что американские военные силы покинут место проведения операции; в курдской группировке «Сирийские демократические силы» (SDF) назвали такое решение ударом в спину.

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