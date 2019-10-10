Трамп заявил о готовности стать посредником между Турцией и курдами

Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в разрешении конфликта между Турцией и сирийскими курдами. Об этом он написал в своем Twitter.

Он рассказал, что у США есть варианта действий: направить тысячи военнослужащих и одержать военную победу, серьезно ударить по Турции санкциями или стать посредником для мирного соглашения между конфликтующими сторонами. американский президент добавил, что «Турция и курды воевали друг с другом в течение 200 лет».

Трамп пояснил, что США вывели своих военнослужащих из района в Сирии, где Турция запланировала военную операцию, поскольку те «выполнили свою работу, на 100 процентов победив» халифат «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира».

7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. В то же время американские военные силы больше не будут находиться рядом с местом проведения операции. Курды назвали такое решение «ударом в спину» со стороны американцев.

Позднее Трамп назвал ввод американских войск на Ближний Восток худшим решением в истории. По его мнению, США никогда не должны были присутствовать на территории стран Ближнего Востока, так как там идут бои между различными группировками более сотни лет. Он отметил, что США переместили своих последних военных из Сирии. «Глупые бесконечные войны для нас заканчиваются!» — заключил американский лидер.

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