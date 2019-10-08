Трамп опроверг американское предательство курдов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не бросает курдов и будет продолжать оказывать им помощь. Соответствующие посты появились в его Twitter-аккаунте.

«Мы можем быть в процессе ухода из Сирии, но мы ни в коем случае не покинули курдов, которые являются особенными людьми и замечательными бойцами. Наши отношения с Турцией, партнером по торговле и НАТО, также очень хорошие», — написал американский лидер.

Трамп отметил, что, несмотря на то, что в курдской части Сирии осталось только 50 американских солдат, любые необоснованные или ненужные боевые действия со стороны Турции будут иметь разрушительные последствия для их экономики и валюты. «Мы помогаем курдам материально/оружием!» — подчеркнул президент США.

Материалы по теме Разочарование султана Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией

7 октября стало известно, что США отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. Американские военные больше не будут находиться рядом с местом проведения операции.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара подготовилась к операции в Сирии. По его словам, Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США «террористов YPG/PKK» (Отряды народной самообороны курдов и Рабочая партия Курдистана).

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru