Вывод американских войск из Сирии стал сюрпризом для Москвы

Власти США не сообщали руководству России о намерении вывести свои войска из северо-восточной части Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Нет, никто не уведомил», — сказал Песков, добавив, что в Кремле пока не знают, какие именно американские подразделения покидают Сирию.

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Также пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва внимательно наблюдает за процессом вывода войск. «Вы знаете, что были разные заявления о выводе войск из различных частей мира, которые потом не подтверждались, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за развитием ситуации», — сказал Песков.

7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. По словам американского президента Дональда Трампа, пришло время выйти из этих «нелепых и бесконечных» войн. Теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны сами справляться с этой ситуацией и решать сами, что они хотят делать с пленными боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), считает он.

Позже в Белом доме уточнили, что США не выводят все свои войска из Сирии, а лишь перемещают те, что находятся на севере страны. По словам представителя американской администрации, речь идет о 50 военных, которые останутся в Сирии, но будут переведены на другие базы в стране.

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