Трамп объяснил отказ от поддержки курдов перед операцией Турции

Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами. Соответствующие посты появились в Twitter.

По словам американского лидера, курды сражались вместе с США, но им для этого платили огромные суммы денег и предоставляли вооружения. Президент подчеркнул, что «курды десятилетиями борются с Турцией». По его мнению, пришло время выйти из этих «нелепых и бесконечных» войн. Теперь же Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны сами справляться с этой ситуацией и решать сами, что они хотят делать с пленными боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). «Мы будем сражаться только там, где выгодно нам, и только за победу», — заключил президент США.

В то же время Европейский союз считает, что возможная новая операция Турции в Сирии сорвет мирный процесс в этой стране. Такое заявление сделала пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могерини Майя Косьянчич, передает Reuters. По ее словам, ЕС выступает за единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии

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Ранее 7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. Американские военные силы больше не будут находиться рядом с местом проведения операции.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара подготовилась к операции в Сирии. По его словам, Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PKK (Отряды народной самообороны курдов и Рабочая партия Курдистана).

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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