США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии

Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, передает ТАСС.

Такое заявление американская сторона сделала по итогам разговора американского лидера Дональда Трампа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Турция в ближайшее время будет продвигаться вперед со своей давно запланированной операцией в северной части Сирии. Вооруженные силы США не станут поддерживать или принимать участие в операции», — заявила Гришэм.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что американские военные силы больше не будут находиться рядом с местом проведения операции.

В последние месяцы президент Турции неоднократно говорил, что Анкара подготовилась к операции в Сирии и войска будут направлены в скором времени. В начале октября Эрдоган также заявил, что план с созданием зоны безопасности — самый логичный и разумный способ для сирийцев вернуться на родину.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!