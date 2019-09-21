Турция обвинила США в поддержке террористов и подготовилась к операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара подготовилась к операции в Сирии. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PKK (Отряды народной самообороны курдов и Рабочая партия Курдистана соответственно — прим. Ленты.ру)», — подчеркнул турецкий лидер.

Он добавил, что в настоящее время в регионе также действует организация «Сирийские демократические силы», которая, по словам президента, тоже является террористической.

Возможная операция в Сирии будет проходить вдоль границы Турции, передает Reuters.

Отмечается, что Эрдоган также выступил за реформирование ООН, так как, по его мнению, неправильно, когда пять государств решают судьбу 196 стран.

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3 сентября Эрдоган осудил удар США по сирийскому Идлибу. Он заявил о намерении поднять тему Идлиба на Генассамблее ООН в сентябре.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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