Эрдоган введет войска в Сирию

Сухопутные части Вооруженных сил Турции в скором времени будут направлены на север Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал NTV.
По его словам, на севере Сирии уже находятся турецкие боевые и разведывательные беспилотники, а также вертолеты. «Продолжается переброска войск к границе», — сказал Эрдоган.
По его словам, благодаря военному присутствию на севере Сирии Анкара «получит возможность близко наблюдать за ситуацией в регионе и за реализацией планов» по созданию там зоны безопасности. Турецкий лидер указал, что усилия республики по созданию данной зоны приносят результаты и ее «не остановят никакие ловушки».
4 августа Турция объявила о готовности провести новую военную операцию в Сирии. Эрдоган отмечал, что турецкая сторона уже уведомила Россию и США о своих планах. Сообщалось, что у страны «кончилось терпение» на переговорах с Вашингтоном о создании зоны безопасности в регионе.
Спустя несколько дней стало известно, что Турция и США договорились о создании совместного операционного центра для координации действий и управления зоной безопасности, создание которой планируется на севере Сирии.