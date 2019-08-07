Турция смогла договориться с США после военных угроз

Турция и США договорились о создании совместного операционного центра для координации действий и управления зоной безопасности, создание которой планируется на севере Сирии. Об этом объявили Минобороны Турции и американское посольство в Анкаре, сообщает Reuters.

Отмечается, что соглашение было достигнуто после трех дней переговоров. В нем говорится, что зона должна быть «мирным коридором» на границе Сирии и Турции, а также о принятии всех возможных мер для того, чтобы бежавшие от военных действий сирийцы смогли вернуться на родину.

В то же время ни в одном из заявлений не говорится, смогли ли стороны преодолеть два основных разногласия. Первое — как далеко будет простираться зона безопасности, второе — кто будет командовать силами, патрулирующими эту территорию. При этом операционный центр будет расположен в Турции.

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Вашингтон и Анкара несколько месяцев находились в тупике из-за размеров зоны и управления ею из-за присутствия в регионе курдских бойцов. Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и их вооруженное крыло — «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, и их традиционно поддерживали США. В этой связи Анкара требует от американской стороны разрыва отношений с курдами.

Турция также заявляет, что должна иметь право на окончательное принятие решений по зоне, а ее размер должен быть вдвое больше, чем предлагают США. Вашингтон считает достаточным двухэтапное обустройство зоны: пятикилометровую полностью демилитаризованную часть и еще девять километров территории, зачищенной от тяжелого вооружения.

4 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии. Анкара указала, что у страны «кончилось терпение» на переговорах с Вашингтоном о создании зоны безопасности в регионе.

В начале 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В результате район был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями.

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