США оставили курдов наедине с Турцией

США покинут зону проведения операции Турции против курдов в Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу.

«После того как наш президент [Реджеп Тайип Эрдоган] распорядился провести операцию в этом регионе, президент США [Дональд] Трамп позвонил ему и сказал, что они выведут оттуда [свои силы]», — сказал дипломат. Он добавил, что сейчас Турция прорабатывает шаги после вывода американских войск и сделает все возможное для избавления от курдских сил в этом районе.

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7 августа сообщалось, что Турция и США договорились о создании совместного операционного центра для координации действий и управления зоной безопасности, создание которой планируется на севере Сирии.

4 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии. Анкара указала, что у страны «кончилось терпение» на переговорах с Вашингтоном о создании зоны безопасности в регионе.

В начале 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В результате район был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями.

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