Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии. Его слова на церемонии открытия автомагистрали приводит Reuters.

«Мы вошли в Африн, Джараблус и Аль-Баб. Теперь мы пойдем на восток от Евфрата. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну», — заявил глава государства. Он добавил, что турецкая сторона уже уведомила Россию и США о своих планах.

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В конце июля сообщалось, что Турция запланировала вторжение в Сирию. Анкара указала, что у страны «кончилось терпение» на переговорах с Вашингтоном о создании зоны безопасности в регионе.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и их вооруженное крыло — «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США. В декабре 2018 года Эрдоган заявлял, что Анкара готовит новые военные операции против террористов на сирийской территории.

В начале 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В результате район был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями.

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