Турция потребовала от России одернуть Сирию

Россия должна контролировать армию Сирии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

«Президенты [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган и [России Владимир] Путин обсуждали тему Сирии. За действия [президента Сирии Башара] Асада отвечает Россия. Россия должна контролировать действия режима [Башара Асада]», — заявил дипломат. Он добавил, что надеется на прекращение обстрелов турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб.

28 июня сообщалось, что Турция обстреляла Сирию за гибель военного и ранения трех других 27 июня в результате обстрела наблюдательных постов.

Ранее в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал не оставлять без ответа провокации сирийской армии в провинции Идлиб.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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