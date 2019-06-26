Курды убили турецкого солдата в Сирии

Курды убили турецкого солдата в сирийской провинции Алеппо. Об этом в среду, 26 июня, сообщает Al Masdar News.

По информации издания, позиции Вооруженных сил Турции были обстреляны из артиллерии бойцами «Отрядов народной самообороны» (YPG, вооруженное крыло курдской партии «Демократический союз»). Отмечается, что атака велась по турецкой базе, расположенной возле города Кимар.

В результате один солдат погиб, еще трое получили ранения. Других подробностей не сообщается.

Ранее в июне МИД Турции указал на то, что США не выполнили свои обязательства по реализации дорожной карты по сирийскому городу Манбидж и не вывели из него членов YPG.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США. В декабре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готовит новые военные операции против террористов на сирийской территории.

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