Атаку курдов на протурецких джихадистов показали на видео

@HRE_official / Twitter

Курдские «Силы освобождения Африна» атаковали бойцов поддерживаемой Турцией группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) в сирийском регионе Африн. Видео, снятое в ходе операции, опубликовано в Twitter-аккаунте курдской группировки.

Как говорится в описании ролика, курды атаковали позиции «Ахрар аш-Шам» в городе Шера. В результате столкновения пятеро джихадистов из протурецкой группировки были убиты.

Al-Masdar News отмечает, что на данный момент о «Силах освобождения Африна» все еще мало известно, несмотря на активную деятельность группировки в этом районе.

В начале 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Анкара причисляет к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). В результате Африн был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями. С тех пор в регионе регулярно происходят столкновения между курдами, турецкими военными и протурецкими группировками.

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