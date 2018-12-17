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Турция заявила о безуспешных попытках США помешать ей в Сирии

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Соединенные Штаты хотели бы помешать турецкой военной операции в Сирии, но Турция не позволит это сделать. Его слова опубликовало агентство Anadolu.

Сойлу указал на то, что США в 2017 году не поддержали операцию «Щит Евфрата», а в ходе операции «Оливковая ветвь» в 2018 году выступали с угрозами в адрес Анкары. «Теперь же Вашингтон пытается предпринять аналогичные шаги к востоку от реки Евфрат. Турция не позволила сделать это ранее, не позволит и сейчас», — заявил глава МВД Турции.

«В Вашингтоне полагали, что смогут нанести удар по Турции руками боевиков, которых готовили американцы. США попытались организовать международное давление на Турцию, но Анкара смогла преодолеть все препятствия», — добавил он.

Анкара неоднократно выдвигала США обвинения в финансировании курдских военных формирований. По словам представителей турецких властей, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2017 году обещал прекратить помощь курдам, но так и не сделал этого.

12 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии.

20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Анкара причисляет к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG).

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