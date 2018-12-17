Турция заявила о безуспешных попытках США помешать ей в Сирии

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Соединенные Штаты хотели бы помешать турецкой военной операции в Сирии, но Турция не позволит это сделать. Его слова опубликовало агентство Anadolu.

Сойлу указал на то, что США в 2017 году не поддержали операцию «Щит Евфрата», а в ходе операции «Оливковая ветвь» в 2018 году выступали с угрозами в адрес Анкары. «Теперь же Вашингтон пытается предпринять аналогичные шаги к востоку от реки Евфрат. Турция не позволила сделать это ранее, не позволит и сейчас», — заявил глава МВД Турции.

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«В Вашингтоне полагали, что смогут нанести удар по Турции руками боевиков, которых готовили американцы. США попытались организовать международное давление на Турцию, но Анкара смогла преодолеть все препятствия», — добавил он.

Анкара неоднократно выдвигала США обвинения в финансировании курдских военных формирований. По словам представителей турецких властей, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2017 году обещал прекратить помощь курдам, но так и не сделал этого.

12 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии.

20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Анкара причисляет к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG).

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