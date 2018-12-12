Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии

Анкара в ближайшие дни начнет новую военную операцию на территории Сирии. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

«Мы начнем операцию по зачистке территории к востоку от Евфрата от террористов-сепаратистов через пару дней», — сказал он на саммите оборонной промышленности в Анкаре. Эрдоган подчеркнул, что американские солдаты не являются целью турецких военных.

По утверждению главы государства, такой шаг позволит открыть путь к политическому урегулированию ситуации в Сирии. Он также добавил, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) больше не угрожает сирийцам, потому и «пришло время для разгона имеющихся террористических кругов к востоку от Евфрата».

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К террористам турецкая сторона причисляет запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК), а также представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Курды в настоящее время контролируют значительную часть зачищенной от боевиков территории Сирии, прилегающей к южной границе Турции.

Ранее 12 декабря сообщалось, что США развернули наблюдательные пункты в приграничном с Турцией регионе на северо-востоке Сирии. Отмечалось, что это сделано «для решения проблем безопасности союзника по НАТО — Турции». В Анкаре отмечали, что это может восприниматься как своего рода попытка Вашингтона «защитить террористов».

В конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара в скором времени начнет новые эффективные операции в Сирии и планирует «уничтожить террористические группировки к востоку от реки Евфрат». В начале года Турция провела операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.

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