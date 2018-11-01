Военные США и Турции начали действовать вместе в Сирии

Военнослужащие Турции и США начали совместное патрулирование в сирийском городе Манбидж. Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает Reuters.

По его данным, очевидцы уже видели совместную колонну с флагами обеих стран примерно в 20 километрах от города. Стороны проводили в регионе патрули с июня, однако они хоть и координировались, но оставались независимыми, отмечает агентство.

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В начале октября сообщалось, что вооруженные формирования курдов не покинули сирийский город Манбидж, несмотря на согласованный США и Турцией план действий. Отмечалось, что, несмотря на обещания, они готовятся к обороне и вырыли вокруг населенного пункта рвы.

Летом Генштаб ВС Турции заявлял, что турецкие и американские военные согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований из сирийского города Манбидж. До этого Анкара неоднократно требовала от Вашингтона покинуть восток сирийской провинции Алеппо, поскольку турецкая армия планирует обезопасить от курдов всю южную границу с Сирией. В частности, звучал призыв вывести американских военных или «курдских террористов» из Манбиджа, поскольку они нападают на турецких солдат и помогающих им членов «Сирийской свободной армии».

Анкара причисляет к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны.

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