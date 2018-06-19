Турция усилится в Сирии

Турция собирается создать новые зоны безопасности на севере Сирии, где находятся курдские формирования из отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз» (PYD). Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает ТАСС.

По его словам, США помогают этим отрядам укреплять свои позиции в районах Кобани, Камышлы и Хасека на севере Сирии. «Следующей целью Турции станет превращение этих сирийских районов в зоны безопасности», — отметил он.

14 июня Генштаб ВС Турции заявил, что турецкие и американские военные на переговорах в Штутгарте 12-13 июня согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований из сирийского города Манбидж.

4 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу согласовал план, предусматривающий выведение курдских отрядов из Манбиджа. Его детали пока не опубликованы.

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Ранее в апреле сообщалось о создании новой американской военной базы к северо-западу от Манбиджа в провинции Алеппо, которую контролируют бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США.

Анкара неоднократно требовала от Вашингтона покинуть восток сирийской провинции Алеппо, поскольку турецкая армия планирует обезопасить от курдов всю южную границу с Сирией. В частности, звучал призыв вывести американских военных или «курдских террористов» из Манбиджа, поскольку они нападают на турецких солдат и помогающих им членов «Сирийской свободной армии».

20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Анкара причисляет к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG).

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