Турция начала действовать в Сирии совместно с США

Турецкие военные вошли в город Манбидж на севере Сирии в рамках соглашения о совместной деятельности в регионе с США. Об этом сообщает телеканал NTV в понедельник, 18 июня.

Глава турецкого Генштаба Хулуси Акар обсудил план действий с Кертисом Скапаротти, командующим Европейским командованием Вооруженных сил Соединенных Штатов, по телефону, говорится в сообщении.

4 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу согласовал план, предусматривающий выведение курдских отрядов из Манбиджа. Его детали пока не были опубликованы.

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О совместных с американскими военными действиях на севере Сирии Анкара заявляла в конце апреля. Тогда же Чавушоглу добавил, что Турция раздумывает над «выгодным предложением» закупить у США системы ПВО Patriot.

Ранее в апреле сообщалось о создании новой американской военной базы к северо-западу от Манбиджа в провинции Алеппо, который контролируют бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США.

Анкара неоднократно требовала от Вашингтона покинуть восток сирийской провинции Алеппо, поскольку турецкая армия планирует обезопасить от курдов всю свою южную границу с Сирией. В частности, звучал призыв вывести американских военных или «курдских террористов» из Манбиджа, поскольку они нападают на турецких солдат и помогающих им членов «Сирийской свободной армии».

20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Анкара причисляет к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG).

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