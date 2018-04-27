Турция решила действовать в Сирии совместно с США

Турция будет действовать в сирийском Манбидже совместно с США. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Его слова передает Reuters.

Глава МИД также добавил, что Анкара раздумывает над «выгодным предложением» закупить у США системы ПВО Patriot.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась сотрудничать с Италией и Францией по вопросу покупки у них систем противовоздушной обороны, а также обсуждает с США возможность приобретения аналогичных систем.

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Предложения от стран-участниц Североатлантического альянса на закупку вооружения стали поступать Турции после того, как Москва и Анкара подписали договор о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом стало известно в сентябре 2017 года.

В начале апреля сообщалось о создании новой американской военной базы к северо-западу от сирийского Манбиджа в провинции Алеппо, который контролируют бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США.

Отношения Турции и США значительно ухудшились в начале этого года. Анкара неоднократно требовала от Вашингтона покинуть восток провинции Алеппо, поскольку турецкая армия планирует обезопасить от курдов всю свою южную границу с Сирией. В частности, звучал призыв вывести «американских военных или террористов YPG» из сирийского Манбиджа, поскольку они нападают на турецких солдат и помогающих им членов «Сирийской свободной армии».

Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов с 20 января. Войскам помогают боевики «Сирийской свободной армии» — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок в Сирии, которые ведут борьбу с правительством страны. Анкара относит к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG).

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