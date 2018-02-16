США ограничат поддержку сирийских курдов

Вашингтон ограничит помощь курдским формированиям, входящим в состав «Демократических сил Сирии» (ДСС). Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Haberturk.

«Мы серьезно относимся к проблемам безопасности Турции. (...) Мы всегда сообщали ДСС, что наша поддержка будет ограничена в объеме и по времени», — отметил госсекретарь. Анкара и Вашингтон также договорились о создании механизма для нормализации отношений, который позволит решать спорные вопросы, указал Чавушоглу.

Также США и Турция обсуждали последствия приобретения систем С-400 у России. «В этой связи мы соберем группу экспертов. (...) У каждого случая есть свои особые условия», — отметил Тиллерсон. Глава турецкого МИД добавил, что у страны были трудности даже с использованием простого оружия союзников, но была необходимость в вооружении. «Россия пришла к нам с привлекательными предложениями», — добавил он.

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Тиллерсон находится в Турции с двухдневным визитом. 15 февраля он провел переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Анкара причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG) к террористам.

В последнее время отношения Турции и США значительно ухудшились. Анкара неоднократно требовала от Вашингтона покинуть восток провинции Алеппо, поскольку турецкая армия планирует обезопасить от курдов всю свою южную границу с Сирией. В частности, звучал призыв вывести «американских военных или террористов YPG» из сирийского Манбиджа, поскольку они нападают на турецких солдат и помогающих им членов «Сирийской свободной армии».

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