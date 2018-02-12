США обвинили в нежелании бороться с ИГ

Американские военные в Сирии целенаправленно замедляют борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). С таким обвинением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Al Arabiya.

По словам главы турецкого МИД, США ничего не предпринимают в отношении окруженных джихадистов, чтобы продолжать сотрудничество с сирийскими курдами. Анкара причисляет последних к террористам и проводит против них военную операцию.

В связи с ожидающимся на неделе визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару Чавушоглу добавил, что Вашингтону придется предпринять конкретные шаги для восстановления доверия Турции, поскольку для отношений стран наступил переломный момент. «Наши отношения в критическом состоянии. Либо мы упрочим связь, либо она полностью разорвется», — заявил он.

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Ранее глава МИД Турции сообщал, что США перестали поставлять сирийским курдам вооружение.

Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Анкара причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG) к террористам.

В последнее время отношения Турции и США значительно ухудшились. Анкара неоднократно требовала от Вашингтона покинуть восток провинции Алеппо, поскольку турецкая армия планирует обезопасить от курдов всю свою южную границу с Сирией. В частности, звучал призыв вывести «американских военных или террористов YPG» из сирийского Манбиджа, поскольку они нападают на турецких солдат и помогающих им членов Сирийской свободной армии.

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