Раскрыт сговор Турции и ИГ

Турция для борьбы с курдами на севере Сирии использует бывших боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом газете The Independent рассказал один из бывших боевиков ИГ.

«Большинство из тех, кто сражается в [сирийском] Африне против YPG, это ИГ», — сказал он. По словам собеседника издания, чтобы скрыть этот факт, Анкара «прикрывается» тем, что на ее стороне воюют бойцы из «Свободной Сирийской Армии» (ССА), которую поддерживает международная коалиция.

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Как отмечает газета, руководство турецкой армии не поощряет использование экстремистами привычной для них тактики с террористами-смертниками и подрывами автомобилей, потому что это «сделало бы сотрудничество ИГ и Турции слишком очевидным».

Точное число боевиков «Исламского государства», сражающихся на стороне турок, не уточняется. При этом, по сведениям издания, в операции против курдов задействованы 6 тысяч турецких военных и 10 тысяч бойцов ССА.

Турция 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне против курдской партии «Демократический союз» и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG), которые Анкара признала террористическими.

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