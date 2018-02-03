Курдская женщина подбила танк боевиков

В сети появилось видео, на котором девушки-бойца курдского отряда народной обороны (YPG) уничтожает танк из противотанкового ракетного комплекса. Ролик опубликован на Al-Masdar News в субботу, 3 февраля.

Была подбита бронетехника протурецкой группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) в районе сирийского Африна. В результате один боевик погиб, сообщает издание.

В пятницу в районе Раджу недалеко от Африна произошли столкновения курдских бойцов с боевиками за контроль над местностью.

20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне против террористических, по мнению Анкары, курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отряды народной самообороны (YPG).

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