Турецких военных в Сирии засекли вместе с террористами

Турецкие войска продвинулись вглубь сирийской провинции Алеппо при согласии боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.

По его информации, турки беспрепятственно вошли в район населенного пункта Аль-Эйс, который занимают боевики. Однако к востоку от него расположен город Хадер, контролируемый сирийской армией, поэтому «сирийские военные, заметив движение большой военной колонны, открыли огонь» через линию фронта, говорится в сообщении. В ответ турки тоже начали стрелять, а после отступили на трассу М-5.

Telegram-канал также выложил видео, на котором, предположительно, запечатлена колонна турецкой военной техники, направляющаяся в Аль-Эйс в сопровождении боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам».

В Directorate 4 отметили, что своими действиями турецкие военные могут пытаться сковать сирийцев, поскольку на прямые столкновения стороны вряд ли пойдут. При этом присутствие турков по сути оставляет территории на северо-западе Сирии за боевиками, которые в последнее время терпят поражение от правительственной армии.

Ранее в январе сообщалось, что ХТШ потеряла авиабазу Абу Духур. Экстремисты заявляли, что часть боевиков покинула район и отправились в Африн для помощи туркам в операции против курдов.

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Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов с 20 января. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные Отряды народной самообороны (YPG). Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Президент Турции Реджеп Эрдоган допустил, что турецкие войска продолжат наступление на сирийские территории после взятия Африна и дойдут до Идлиба.

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» была создана на базе «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России) в феврале 2017 года. Сейчас ее силы насчитывают примерно 17 тысяч боевиков.

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