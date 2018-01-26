У сирийских боевиков появилась аппаратура радиоэлектронной борьбы из Европы

Правительственная армия Сирии обнаружила у уничтоженных боевиков в районе Эт-Танфа современную аппаратуру РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский центр по примирению враждующих сторон.

«В ходе осмотра места уничтожения боевиков обнаружена современная аппаратура РЭБ европейского производства — устройства для постановки помех и базовая радиостанция, большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГИЛ (запрещена в России)", — говорится в сообщении Центра.

Системы РЭБ являются высокотехнологичным оборудованием, для производства которого необходимы развитые научная и техническая база. Они предназначены как для радиоэлектронной разведки, так и для борьбы с электронными системами вооружения противника и защиты от них.

Несмотря на паритет либо отставание в производстве высокотехнологичного вооружения, Россия является общемировым лидером в области радиоэлектронной борьбы, о чем заявляли в Пентагоне.

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