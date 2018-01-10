Раскрыты детали атаки на российские военные базы в Сирии

Попытку нападения на российские военные базы «Хмеймим» и «Тартус» предприняли три десятка дронов, заявил координатор депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Атака была объемная, по моей информации был 31 дрон, а не 13, и все это спланировано по месту и времени и несло достаточно серьезную угрозу для нашей базы», — уточнил парламентарий.

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Саблин подчеркнул, что речь идет о боевых беспилотных летательных аппаратах, а не о «кустарных дронах». «Вопрос первый, откуда они оказались у боевиков, так как они могли быть поставлены только каким-то государством», — сказал он, добавив, что подобной техникой обладает «очень ограниченное количество государств, в первую очередь США».

Минобороны России 8 января сообщило о предотвращении атаки 13 ударных беспилотников на базы Хмеймим и Тартус в Сирии. Инцидент произошел в ночь на 6 января. По данным газеты «Известия», ответственность за нападение лежит на террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Ни одна из террористических группировок пока не объявила о причастности к атаке.

В начале января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, погибли двое военнослужащих, самолеты не пострадали.

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