Боевики вновь атаковали Хмеймим

В Сирии вечером 6 января вновь была атакована российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

«Просирийские активисты сообщают, что российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О том, какой урон мог быть нанесен такой атакой, ничего не известно. БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом», — сообщили авторы канала.

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Также в сообщении Directorate 4 указывается, что на фоне обстрела базы была развернута информационная атака со стороны противостоящих правительству Сирии группировок. «Информационную атаку развернули пропагандисты различных идлибских банд. Они сходу придумали некое “Движение свободных алавитов” и принялись перечислять “уничтоженную” технику. Среди прочего фигурирует “поврежденная или уничтоженная” установка С-400», — отмечают авторы Directorate 4.

Ранее в субботу возле авиабазы Хмеймим сирийскими военными был сбит беспилотный летательный аппарат боевиков. Беспилотник был устроен примитивно — деревянная рама, на которой клейкой лентой закреплен двигатель. Он нес две самодельные мины с пластиковым корпусом.

3 января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.

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