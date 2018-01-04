Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии стали лучше охранять

Сирийские военные усилили охрану российской авиабазы Хмеймим после минометного обстрела 31 декабря. Об этом заявили в Минобороны России, слова представителей ведомства передает «Интерфакс».

«Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории», — пояснил собеседник агентства. Источник РБК рассказал, что после обстрела зона вокруг Хмеймима была зачищена и расширена, и охранять ее теперь будут российские военные, а не сирийские.

3 января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов (четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный Ан-72). Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.

Ранее сообщалось об обстреле российской авиабазы 27 декабря. Тогда зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» перехватил две ракеты, запущенных боевиками из «Сирийской свободной армии».

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