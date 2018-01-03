В Сирии уничтожены семь российских самолетов

Боевики исламистских движений 31 декабря совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, уничтожив несколько самолетов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Об этом газете сообщили военно-дипломатические источники. По их словам, в результате минометного обстрела были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Также боевики уничтожили склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

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Ранения могли получить более десяти военнослужащих. «Коммерсантъ» не указывает, могут ли среди раненых оказаться россияне. Министерство обороны России инцидент никак не прокомментировало. Источники «Ленты.ру» информацию об уничтоженных самолетах и раненых военнослужащих подтвердить не смогли.

Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, указывает, что в период с 31 декабря по 3 января ни одна из группировок не заявляла о том, что ими была предпринята атака на российскую авиабазу. Авторы канала напоминают, что Минобороны России не сообщало о каких-либо инцидентах на базе Хмеймим. Также в сообщении напомнили об отраженной в конце декабря зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» ракетной атаке боевиков. «Говорить о том, имела ли место атака или нет, можно будет как минимум в том случае, если появятся спутниковые снимки базы, которые, как показывает практика, публикуются западными агентствами незамедлительно», — заключили авторы Directorate 4.

Ранее в среду стало известно о крушении в Сирии российского вертолета Ми-24. В Минобороны указали, что вертолет разбился 31 декабря в 15 километрах от аэродрома Хама. Оба пилота погибли, борттехник эвакуирован на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи. В ведомстве утверждают, что вертолет потерпел крушение вследствие технической неисправности, огневого воздействия по нему не было. Воюющие в Сирии боевики заявили о своей причастности к инциденту. По их словам, вертолет был сбит.

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