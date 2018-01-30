Турки открестились от сжигания курдов напалмом

Военные Турции в ходе операции против курдских формирований в сирийском Африне не используют напалм — горючие и зажигательные смеси. Об этом сообщает во вторник, 30 января, Sputnik со ссылкой на заявление турецкого Генштаба.

«ВВС Турции не используют в операции "Оливковая ветвь" напалм, химическое, биологическое и другое подобное оружие, запрещенное международными законами. У турецкой армии нет подобного вооружения. Сухопутные войска придерживаются тех же правил», — указывается в сообщении.

Турецкая сторона также заявила, что пытается обеспечить безопасность мирных жителей и сохранность объектов культурного наследия.

Ранее курды обвинили Анкару в применении напалма, сообщала радиостанция Voice of America. По их информации, запрещенное вооружение применялось против гражданских лиц во время беспорядочных бомбардировок окрестностей Африна. Стороннего подтверждения этой информации не было.

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29 января стало известно, что в результате турецких авиаударов по позициям курдов в Африне частично уничтожен самый древний на территории Сирии храм Айн-Дара: здание, которому около трех тысяч лет, разрушено по меньшей мере на 60 процентов.

Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне с 20 января. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные Отряды народной самообороны (YPG). Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Президент Турции Реджеп Эрдоган допустил, что турецкие войска продолжат наступление на сирийские территории после взятия Африна и дойдут до Идлиба.

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