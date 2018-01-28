Курды похвастались убитым главарем протурецких боевиков

В сирийском Африне убит лидер одной из протурецких группировок сирийских боевиков. Об этом сообщили РИА Новости в представительстве самопровозглашенного Сирийского Курдистана в воскресенье, 28 января.

В ходе боев ликвидирован Махмуд аль-Дамыс по прозвищу Абурекан, один из главарей «Файлак аль-Шам». Ранее сообщалось, что эта группировка вела бои с сирийской армией в районе города Хараст за правительственную базу бронетехники. Боевики действовали совместно с террористами из «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России).

По данным вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF), большую часть которого составляют курдские отряды народной самообороны, столкновения с турецкой армией и помогающими ей боевиками продолжаются во многих точках Африна. В частности, бои идут на холме Касталь, который имеет стратегическое значение.

20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные Отряды народной самообороны (YPG). Согласно данным Генштаба Турции, с начала операции в Сирии было уничтожено 484 террориста.

26 января отряды «Демократических сил Сирии» (ДСС) заявили об уничтожении свыше 300 участников операции турецкой армии в Африне и гибели 43 своих бойцов. Они не уточняли, сколько среди погибших турок, а сколько помогающих им бойцов «Свободной сирийской армии». При этом Турция сообщила о гибели трех своих военных и 11 сирийских бойцов.

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