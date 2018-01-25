Турцию оставили без немецких танков

Правительство Германии приостановило поставки танков в Турцию и их модернизацию из-за операции Анкары «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, направленной против курдов. Об этом сообщает Spiegel Online.

К такой договоренности пришли канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Зигмар Габриэль. «Мы не можем предсказать результаты идущих переговоров о коалиционном правительстве и подождем с обсуждением критических вопросов до формирования нового кабинета», — заявил глава МИД.

В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг данные о заморозке поставок, передает Anadolu. «Должна была собраться комиссия по вопросу танков "Леопард" (Leopard), но заседание было отложено. Речь о заморозке или отмене [поставок] не идет», — заявил он.

Как пишет Spiegel, негодование и широкую дискуссию вызвали фотографии наступления турецких войск на позиции курдов в Сирии. На снимках запечатлены немецкие «Леопарды», которые Анкара использует в ходе «Оливковой ветви». Турция причисляет членов курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные Отряды народной самообороны (YPG) к террористам. В то же время Германия и США рассматривают их как союзников в борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Издание отмечает, что ранее Берлин уже неофициально согласился провести запрошенную модернизацию имеющихся в Турции «Леопардов». Таким образом Германия намеревалась улучшить двусторонние отношения, однако теперь в свете проводимой военной операции это может послать Анкаре неправильный сигнал, считают там.

За десятилетия в Турцию были поставлены более 700 «Леопардов» различных версий. При этом первые поставки оформлялись как военная помощь НАТО, которая может использоваться только для защиты от нападения. Контракт 2005 года предусматривал лишь обязательство по уведомлению Берлина о перепродаже техники.

Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне 20 января. Военным помогают боевики Сирийской свободной армии. Как сообщалось, Анкара намерена расширить операцию против курдов и вывести ее за пределы города.

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