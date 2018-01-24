Турция начнет бить курдов за пределами Африна

Турция намерена расширить свою военную операцию «Оливковая ветвь» и вывести ее за пределы сирийского Африна. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает в среду, 24 января, Anadolu.

«Мы начнем с Манбиджа, чтобы покончить с этими играми вдоль наших границ, и продолжим, пока регион не будет полностью очищен от этой беды», — заявил он.

По словам главы государства, Анкара намерена «искоренить террористов, а затем сделать пригодным для жизни» регион возле турецко-сирийской границы. Туда власти намерены направить 3,5 миллиона сирийских беженцев, которых страна приняла за последние годы.

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Ранее в среду сообщалось, что Турция ожидает от Вашингтона полного прекращения поддержки курдов из партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG). В Анкаре также заявили, что их члены, по обещанию США, должны были покинуть позиции Манбидже, но этого не произошло.

23 января Эрдоган заявлял, что операция в Африне продолжится, пока не будут уничтожены все курдские формирования. Позднее стало известно, что ликвидированы по меньшей мере 260 их членов.

Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне 20 января. Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Турция причисляет членов PYD и YPG к террористам.

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