Курды завысили турецкие потери в 20 раз

Арабо-курдские отряды «Демократических сил Сирии» (ДСС) заявили об уничтожении свыше 300 участников операции турецкой армии в сирийском городе Африн и гибели 43 своих бойцов. Об этом говорится в заявлении ДСС, оказавшемся в распоряжении агентства РИА Новости.

При этом в ДСС не уточняют, сколько среди погибших турок, а сколько помогающих им бойцов «Свободной сирийской армии», которые принимают участие в кампании на стороне Анкары. Отмечается, что жертвами стали четыре турецких офицера и генерал.

По данным ДСС, жертвами среди курдов стали восемь женщин из отрядов самообороны (YPJ). «Погибли 59 мирных жителей, еще 134 получили ранения», — сообщается в тексте.

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Как передает Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление министра здравоохранения Ахмета Демирджана, в результате турецкой операции в Африне погибли трое турецких военных и 11 бойцов из «Свободной сирийской армии», которые принимают участие в кампании на стороне Анкары.

Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Анкара причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG) к террористам.

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