В Турции рассказали о масштабах вторжения в Сирию

Турция намерена расширить зону проведения в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком. Об этом в пятницу, 26 января, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

«Обращаюсь к тем, кто призывает нас поскорее закончить операцию. Если бы на вас падали ракеты, что бы вы делали?» — вопрошал Эрдоган, выступая перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития (ПСР), сообщает РИА Новости.

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По его словам, операция продлится до тех пор, пока в Сирии не уничтожат последнего террориста. Турецкий лидер добавил, что если бы Анкара использовала всю свою военную мощь, то операция завершилась бы за несколько дней. Однако, как пояснил Эрдоган, Турция не собирается оккупировать Африн, а намерена освободить его от террористов и создать условия для мирной жизни.

Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Анкара причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG) к террористам и ранее неоднократно заявляла, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя им вооружение.

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