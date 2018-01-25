США пошли на уступки Турции

США перестали поставлять сирийским курдам вооружение. Как заявил журналистам глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, американский лидер Дональд Трамп рассказал об этом во время беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Anadolu.

По словам министра, хозяин Белого дома заявил: «Мы вам дали слово, мы больше не поставляем [оружие]». «Надеюсь, что это окажется правдой», — добавил Чавушоглу.

Глава МИД также сообщил, что Эрдоган призвал Трампа вывести «американских военных или террористов YPG» (вооруженные курдские Отряды народной самообороны) из сирийского Манбиджа, поскольку они нападают на турецких военных и помогающих им членов Сирийской свободной армии.

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Ранее 25 января источники в турецком правительстве также сообщали, что, по словам Трампа, «Вашингтон не снабжал и не будет снабжать» курдов оружием. Кроме того, в Анкаре выразили недовольство тем, что Белый дом некорректно и неполно передал содержание телефонного разговора президентов США и Турции. Претензии вызвали якобы высказанная американским лидером «обеспокоенность из-за эскалации насилия» и фраза о «деструктивной и лживой риторике» Анкары.

Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Анкара причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG) к террористам и ранее неоднократно заявляла, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя им вооружение.

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