Террористы на танке передавили террористов

Боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ), созданной на основе «Джабхат ан-Нусры», на танке попытались задавить нескольких боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Момент попал на видео, обнаруженное «Лентой.ру» в сети.

Ролик был снят во время одной из атак ХТШ на позиции ИГ в сирийских провинциях Хама и Идлиб. Как видно на кадрах, бронемашина разгоняется и наезжает на одного из отстреливающихся террористов. После этого танк пытается сбить еще одного боевика.

Материалы по теме Они ушли Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца

24 января ХТШ признала потерю авиабазы Абу Духур на юго-востоке Идлиба. В качестве одной из причин потери объекта джихадисты назвали действия боевиков ИГ, которые якобы помогали сирийским правительственным войскам.

Ранее в январе в сети появилось видео, на котором запечатлено, как боевики на бронеавтомобиле пытаются задавить сирийских военных в провинции Идлиб. Отмечалось, что атаку на позиции сирийских правительственных войск организовали террористы из группировки «Джейш Идлиб Хур» на бронетранспортере Panthera F9, который был поставлен им через территорию Турции.

«Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» запрещены в России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!