Боевики напали на боевиков и обошлись без убийств

Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) заняли территорию других боевиков на юго-востоке провинции Идлиб, но никого не убили. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Члены террористической группировки смогли продвинуться к авиабазе Абу Духур, за которую ведутся наиболее ожесточенные бои между различными вооруженными формированиями, джихадистами и правительственными войсками. Отмечается, что одновременно с юго-востока Идлиба исчезли боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на основе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

Информации о боевых действиях между ними нет. Источники канала сообщают, что члены «Хайат Тахрир аш-Шам» ушли без боя.

Отряды террористов продолжают наступление в провинциях Хама и Идлиб. Согласно неофициальным данным, во время одной из последних атак им удалось отбить у сирийской армии несколько населенных пунктов и уничтожить танк Т-55. Также в их распоряжении оказались оружие и боеприпасы, в том числе пулеметы и автоматы Калашникова, АГС-17, ДШКМ и РПГ-7.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!