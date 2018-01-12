Российские военные отомстили за обстрел своей базы в Сирии

В Сирии проведена специальная операция по поиску и уничтожению боевиков, которые 31 декабря обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим, где дислоцируются российские военные. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Место базирования диверсантов обнаружили спецназовцы в районе западной границы провинции Идлиб: там боевики готовились к пересадке в микроавтобус. Вскоре террористы были уничтожены высокоточным боеприпасом «Краснополь».

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Помимо этого, российская разведка нашла место сборки и хранения боевиками беспилотников, склад также был уничтожен.

Минометный обстрел авиабазы Хмеймим был совершен вечером 31 декабря. В результате атаки погибли двое российских военнослужащих, также были повреждены несколько самолетов. После этого охрану базы усилили.

Спустя несколько дней, в ночь на 6 января, российские военные объекты в Сирии были атакованы беспилотниками, снабженными боеприпасами со взрывчаткой и поражающими элементами. Часть летательных аппаратов была уничтожена, другие удалось приземлить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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