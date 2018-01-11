Украинский след нашли в атаке на российские базы в Сирии

Основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии, послужило вещество пентаэритриттетранитрат, известное как ТЭН. Об этом журналистам сообщил начальник управления строительства и развития беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС России Александр Новиков, передает РИА Новости.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген», — рассказал генерал-майор. Он отметил, что это вещество производится в ряде стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов.

Материалы по теме Джихад с небес На российскую армию в Сирии обрушили ливень смерти из бомб

По словам Новикова, комплектующие для производства дронов, подобных тем, которые атаковали российские объекты в Сирии, можно приобрести в свободной продаже, однако сборка и применение требуют специальных навыков. Представитель Генштаба добавил, что беспилотники, использованные боевиками при налете на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, были применены впервые.

Атака террористов на российские военные объекты в Сирии была совершена в ночь на 6 января. Семь беспилотников были уничтожены при помощи комплекса «Панцирь-С», шесть — посажены в заданных точках с использованием средств радиоэлектронной борьбы. Несколько БПЛА военные забрали для изучения и впоследствии продемонстрировали публично.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!