Опубликовано новое фото атаковавших российские базы в Сирии беспилотников

Минобороны России опубликовало еще одну фотографию беспилотников, которые атаковали российскую авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Об этом в среду, 10 января, сообщает РИА Новости.

На снимке запечатлены три самодельных беспилотника, сооруженные из досок и фанеры и обмотанные скотчем. Из аппаратов торчат провода. Рядом разложены обломки еще трех ударных дронов.

Ранее российское военное ведомство уже разместило несколько снимков беспилотников. На них можно было увидеть в том числе и снаряды, которыми были оснащены аппараты.

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В Минобороны уточнили, что всего в атаке на российские военные объекты в Сирии были задействованы 13 дронов. Семь из них были уничтожены комплексами «Панцирь-С», еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. Позже координатор депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин заявил, что террористы использовали для нападения 31 дрон, однако источник в Минобороны эту информацию опроверг.

В ночь на 6 января 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, атаковали российскую авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Ни один из дронов не достиг цели. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные военные источники сообщила, что к атаке причастна группировка сирийских повстанцев «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России). По данным издания, схожие беспилотники применялись и при минометном обстреле Хмеймима вечером 31 декабря.

Позже газета «Известия» со ссылкой на сирийское Минобороны и источник в российских военно-дипломатических кругах заявила, что ответственность за нападение на российские военные объекты в Сирии лежит на террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

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