Минобороны показало атаковавшие российскую базу в Сирии беспилотники

Минобороны России показало сбитые в Сирии беспилотники, которые, как утверждает военное ведомство, пытались атаковать российские военные объекты в Арабской Республике. Снимки аппаратов опубликованы в Twitter Минобороны.

В Минобороны указали, что военные сбили 13 дронов, семь из них уничтожили комплексами «Панцирь-С», еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

Как уточнили в министерстве, технические решения, использованные в беспилотниках, «могли быть получены только от одной из стран», обладающих технологическими возможностями спутниковой навигации. В аппаратах, кроме того, обнаружены взрыватели иностранного производства. Минобороны выясняет, как к террористам попали эти устройства и технологии.

BBC News 7 января со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека сообщило, что российские военные предотвратили террористическую атаку дронов на авиабазу Хмеймим. По данным Telegram-канала Directorate 4, который мониторит деятельность террористов, беспилотники были кустарного производства.

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