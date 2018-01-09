Самолет США заметили во время атаки на российские базы в Сирии

Во время атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии воздушное пространство между ними патрулировал американский разведывательный самолет. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Странное совпадение, почему в период атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте семь тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США "Посейдон"», — сказали там.

В министерстве также прокомментировали заявления Пентагона относительно доступности на открытом рынке технологий, которые были использованы для атаки на российские объекты. «О каких технологиях идет речь, где находится данный "рынок" и какая спецслужба там торгует данными космической разведки?» — задались вопросом в Минобороны.

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По мнению военных экспертов, даже для того чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь «приличную инженерную школу одной из развитых стран». В Минобороны также усомнились, что каждому было бы под силу получить точные координаты на основе данных космической разведки. «Еще раз хотим подчеркнуть, что всего этого у террористов до недавнего времени не было», — уточнили там.

В ночь на 6 января 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, атаковали российскую авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Ни один из дронов не достиг цели, три из них перехватили российские военные. Позже газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщила, что к атаке причастна группировка сирийских повстанцев «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России). По данным издания, схожие беспилотники применялись и при минометном обстреле Хмеймима вечером 31 декабря.

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