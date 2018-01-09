В Кремле прокомментировали атаку на российские базы в Сирии

Нападения террористов в Сирии продолжатся, но российский контингент обладает всеми возможностями для борьбы с ними, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 9 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В данном случае тот контингент, который остается, и та военная инфраструктура, которая остается в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, они обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению, будут продолжаться», — пояснил представитель Кремля.

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Так он прокомментировал атаки на российскую авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе, произошедшие в начале января.

Песков напомнил, что ранее, «принимая решение о выводе наших военных из Сирии, [в Кремле] руководствовались прежде всего тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций».

Представитель Кремля также добавил, что вопросы, касающиеся «военно-боевой и иной составляющей», следует направлять в Минобороны.

В ночь на 6 января 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, атаковали российскую авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Ни один из дронов не достиг цели, три из них перехватили российские военные. Позже газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные военные источники сообщила, что к атаке причастна группировка сирийских повстанцев «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России). По данным издания, схожие беспилотники применялись и при минометном обстреле Хмеймима вечером 31 декабря.

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