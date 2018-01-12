Удар «Краснополем» по диверсантам в Сирии показали на видео

Видео: Минобороны России / Twitter

Минобороны России опубликовало на YouTube кадры уничтожения места дислокации боевиков, которые 31 декабря обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим.

Пункт базирования группы диверсантов, атаковавших Хмеймим, был обнаружен российскими спецназовцами в районе западной границы провинции Идлиб. Там террористы готовились к пересадке в микроавтобус. Вскоре они были уничтожены при помощи высокоточного боеприпаса «Краснополь».

Помимо этого, удар был нанесен по месту сборки и хранения беспилотников боевиков.

«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 миллиметров. Предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Для увеличения дальности стрельбы может оснащаться реактивным двигателем или газогенератором. Стрельба «Краснополем» выполняется из таких гаубиц, как, например, «Мста-Б», которые были развернуты в Сирии в 2015 году. Стоимость одного такого боеприпаса оценивается в 70 тысяч долларов.

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