Боевики собрались с духом и признали потерю авиабазы Абу Духур

Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) заявила о потере авиабазы Абу Дахур в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов. Правительственные части заявили о захвате базы 20 января.

Основной причиной потери аэродрома джихадисты назвали то, что часть боевиков покинула этот район и отправились в Африн для помощи туркам в операции против курдов. В ХТШ утверждают, что еще сдерживают атаки сирийской армии в районе аэродрома.

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Кроме того, одной из причин потери базы джихадисты назвали действия запрещенного в России «Исламского государства», которое, по утверждениям ХТШ, помогало сирийским военным.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) заняли авиабазу Абу Духур 20 января. Боевики, которые ранее удерживали аэродром, покинули свои позиции и сдали объект без боя. В январе в районе этой авиабазы шли бои, в которых участвовали правительственные войска, боевики «Исламского государства» и другие террористические группировки, действующие в регионе.

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» была создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры» в феврале 2017 года. На данный момент ее силы насчитывают 17 тысяч боевиков.

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